К зданию КГБ в Минске люди начали приносить цветы

В Минске к зданию КГБ люди несут цветы в память о погибшем в рейде сотруднике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует кадры с места событий. По данным канала, погибшего сотрудника спецслужб звали Дмитрий.

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Белорусские СМИ сообщают, что жена погибшего Андрея Зельцера, в чью квартиру и нагрянули силовики, задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Ее доставили в Окрестино.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был ликвидирован.