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К зданию КГБ в Минске люди начали приносить цветы в память о погибшем сотруднике

Газета.Ruиещё 2
57 минут назад

В Минске к зданию КГБ люди несут цветы в память о погибшем в рейде сотруднике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует кадры с места событий. По данным канала, погибшего сотрудника спецслужб звали Дмитрий.

К зданию КГБ в Минске люди начали приносить цветы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белорусские СМИ сообщают, что жена погибшего Андрея Зельцера, в чью квартиру и нагрянули силовики, задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Ее доставили в Окрестино.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был ликвидирован.

В Белоруссии проводится масштабная операция по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов, в ходе которой правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверить причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.

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