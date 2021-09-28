Арестован организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек

Нальчикский городской суд арестовал на 1 месяц и 28 суток организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова, где 23 сентября погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

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"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", — сказал судья.

Ранее организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек, написал явку с повинной.

Мужчину задержали в рамках статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Альпинисты планировали добраться до вершины Эльбруса, однако впоследствии им пришлось вернуться из-за ухудшения погоды. Они застряли на высоте более 5000 м. Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.