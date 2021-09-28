Сотрудник КГБ Белоруссии погиб в ходе спецмероприятий по отработке адресов потенциально причастных к терроризму. В белорусских соцсетях появилось видео убийства сотрудника КГБ и ответного уничтожения стрелявшего.
«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», - сообщила пресс-служба КГБ.
Сотрудник спецслужбы скончался от полученных ран. Стрелявший уничтожен ответным огнем.
В Следственном комитете Белоруссии возбудили уголовное дело об убийстве лица при осуществлении им служебной деятельности.
По информации телеграм-канала Naviny.by, стрелявшего в сотрудника КГБ звали Андрей Зельцер. Он был сотрудником американской компании EPAM Systems, специализирующейся на разработке продуктов, цифровых платформ, цифровом дизайне и дизайне продуктов.