ФСБ провела обыски в Минздраве Челябинска

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Минздрава Челябинской области. Об этом стало известно от источников URA.RU в силовых структурах только 28 сентября. Сами обыски проводили днём ранее.

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В пресс-службе министерства факт обысков подтвердили. Ведомство готово оказать ФСБ содействие в расследовании, потому что заинтересовано в его объективном результате, добавили там.

По словам источника издания, причина проверки силовиков стала медицинская техника — по итогу обысков было возбуждено уголовное дело по факту завышения цен на указанные товары.

Изъяли очень много документов, всё связанное с тендерами на покупку техники. Расследование ведёт третий отдел следственного управления СКР по региону, — отметил инсайдер.

Кроме Минздрава ФСБ посетила и фирмы-поставщики техники, а также дом заместителя министра здравоохранения региона Алексей Кузнецова. Но задержан никто не был. A управлении службы безопасности по региону пока не прокомментировали произошедшее.