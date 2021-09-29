В Москве мать продала невинность 13-летней дочери

В Москве женщину приговорили к пяти годам колонии общего режима за продажу собственной 13-летней дочери в сексуальное рабство. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Осужденная родом из Тюмени, в Москве она работала фитнес-тренером. Следствием было установлено, что в ноябре прошлого года женщина опубликовала объявление о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство.

В качестве вознаграждения мать требовала один миллион рублей. "Покупатель" нашелся, и в канун нового года мать привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе "на две ночи" - так она договорилась с клиентом. Под видом "покупателя" выступил сотрудник правоохранительных органов.

Как только женщина получила деньги, ее задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии").