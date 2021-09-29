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В Москве мать выставила на продажу девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 1
59 минут назад

В Москве женщину приговорили к пяти годам колонии общего режима за продажу собственной 13-летней дочери в сексуальное рабство. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве мать продала невинность 13-летней дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осужденная родом из Тюмени, в Москве она работала фитнес-тренером. Следствием было установлено, что в ноябре прошлого года женщина опубликовала объявление о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство.

В качестве вознаграждения мать требовала один миллион рублей. "Покупатель" нашелся, и в канун нового года мать привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе "на две ночи" - так она договорилась с клиентом. Под видом "покупателя" выступил сотрудник правоохранительных органов.

Как только женщина получила деньги, ее задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии").

В пресс-службе Тимирязевского суда ТАСС сообщили, что в ходе судебного процесса женщина "признала вину и раскаялась", заявив, что на преступление ее вынудила нужда в деньгах. Ранее преподавателя Библии приговорили к 40 годам за педофилию

Происшествия,Криминал,ФСИН,МВД,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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