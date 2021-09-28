«Заставлял называть его папой и душил»

Музыканта Ар Келли признали виновным в домогательствах, шантаже, торговле людьми и сексуальных связях с несовершеннолетними. Теперь ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения. Истории жертв артиста — в материале «Газеты.Ru».
Американский музыкант, продюсер и певец Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли) - обладатель трех премий "Грэмми" и один из наиболее успешных сольных исполнителей 1990-х. Главным хитом артиста стала песня "I Believe I Can Fly", написанная им в 1996 году.
Спустя 25 лет после выхода суперхита Ар Келли вновь является одним из самых обсуждаемых артистов США, но уже в негативном контексте: выяснилось, что в течение двух десятилетий музыкант совершал преступления сексуального характера, пользуясь своим влиянием.
27 сентября суд присяжных в Нью-Йорке вынес ему приговор по делу о домогательствах к женщинам и детям, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Певца признали виновным по девяти пунктам. Согласно The New York Times, приговор Келли будет вынесен 4 мая. Ожидается, что певца посадят в тюрьму на несколько десятков лет.
В 2008 году Келли уже представал перед судом в Иллинойсе по обвинению в распространении детской порнографии, но был оправдан. В начале 2000-х ему удалось урегулировать несколько дел по обвинению в сексуальной связи с подростками. Последний суд над артистом начался в августе 2021-го и продлился шесть недель. В ходе разбирательства были заслушаны показания 45 свидетелей и 11 человек, пострадавших от действий Ар Келли. Вот что они рассказали.
Сразу несколько свидетелей сообщили о незаконном браке Келли с певицей Алией, которой на момент свадьбы было 13-14 лет. Бывшая помощница артиста Анджела сообщила, что стала очевидицей полового акта на тот момент 20-летнего Келли с девочкой-подростком. По ее словам, в 1993-м она увидела голову артиста между ног Алии, когда они ехали в туристическом автобусе. В том же году был выпущен первый альбом певицы "Age Ain't Nothin' but a Number", написанный и спродюсированный Келли. В 2001 году 22-летняя Алия погибла в авиакатастрофе. Анджела рассказала, что и сама занималась сексом с Келли, когда была несовершеннолетней. Согласно пострадавшей, музыкант принуждал людей к интимной связи в обмен на возможность сотрудничества. Он называл это "взносами".
Другая обвинительница сообщила, что Келли заставлял ее одеваться как "девочку-скаута" - то есть выглядеть моложе и носить косички, хотя ей тогда было всего 16 лет. По словам Джеронды Пейс, Келли во время нахождения у него дома также требовал называть его "папой". В противном случае музыкант применял к ней физическую силу.
"Однажды он ударил меня и душил, пока я не потеряла сознание", - рассказала женщина.
Она призналась, что соврала Келли насчет своего возраста - представилась 19-летней, когда ей было 16. Позже он узнал правду, но все равно продолжил заниматься с ней сексом.
Журналистка, представившаяся Соней, сообщила суду, что пострадала от Келли в 2003 году, когда была стажеркой на радиостанции. Она пришла к артисту домой ради интервью, которое так и не было записано. По словам женщины, ее заперли в одной из комнат домашней студии Келли на несколько дней и заставили подписать несколько документов о неразглашении. Пострадавшая рассказала, что подчиненные Келли просмотрели ее телефон, собрали контакты близких друзей и семьи, а также информацию о ее маленькой дочери. Согласно журналистке, ее морили голодом несколько дней, а когда наконец дали поесть, она сделала пару укусов и потеряла сознание - после чего Келли ее изнасиловал.
В материале The New York Times со ссылкой на показания Сони говорится, что она "почувствовала влажность между ног и увидела, как мистер Келли натягивает штаны в углу комнаты".
Женщина под псевдонимом Адди рассказала, что встретилась с Келли в его гримерке в сентябре 1994 года, когда ей было 17 лет. Она показала присяжным концертную программку, подписанную музыкантом. По словам Адди, артист скрутил ее запястья и принудил к сексу без контрацептивов. Как отметила пострадавшая, она держала это в тайне, "потому что не хотела позора и новых травм".
Две женщины, которые представились как Фейт и Кейт, обвинили Келли в том, что он умышленно заразил их герпесом. При этом в общей сложности о заражении инфекцией сообщили четыре человека. Все они заявили, что Келли отказывался надевать презерватив и никого не предупреждал о заболевании. По словам Фейт, она несколько раз пыталась обсудить это с Келли, но тот никак не реагировал.
Обвинитель, давший показания под именем Алекс, рассказал, что певец долгое время "промывал ему мозги". Согласно The Insider, он познакомился с Келли в 2007 году, будучи 16-летним школьником. Когда Алексу было 20 лет, он впервые вступил в сексуальные отношения с Келли. Мужчина сообщил, что певец часто устраивал для него сексуальные контакты с женщинами, иногда участвуя в них, - и дал ему прозвище "племянник", хотя они не были родственниками.
По словам Алекса, он познакомился с Келли через своего лучшего друга - музыканта, представившегося в суде как Луи. Тот рассказал, что впервые встретил Келли, работая в ресторане быстрого питания. Согласно Луи, певец заманил его в свой дом в 2007 году и предложил "помощь в музыкальной карьере". Обвинитель сообщил, что Келли спросил его, "фантазировал ли он когда-нибудь о сексе с мужчинами". Затем артист "сполз на колени и начал заниматься с ним оральным сексом".
"Он попросил оставить это между нами и сказал: "Теперь мы семья. Мы братья", - поделился пострадавший.
Женщина, назвавшаяся Алексис, вступила в интимные отношения с Келли в 2006 году, когда ей было 15. Она рассказала, что следующие девять лет своей жизни поддерживала связь с артистом - с небольшим перерывом. Алексис добавила, что летала "навестить" Келли в Чикаго в 2007 году. В то же время музыканту было предъявлено обвинение в распространении детской порнографии.
Бывшая помощница артиста Шерил Мак рассказала присяжным, что он угрожал ее жизни. По словам женщины, Келли однажды заявил, что она "исчезнет без вести", если не поддержит его в деле о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.
"Я восприняла это как угрозу", - сказала Мак.
Свидетельница добавила, что адвокат музыканта в свое время заставил ее подписать письменные показания в пользу Келли. ^^^^^^ В ходе расследования также были обнаружены письма из коллекции Келли, в которых пострадавшие отказывались от обвинений. По крайней мере двое сотрудников Келли признали себя виновными в попытках заставить жертв артиста сохранить молчание.