Мужчина открыл стрельбу по людям в Вологодской области

В поселке Вохтога Вологодской области неизвестный с ружьем застрелил женщину и ранил мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина», - рассказал источник агентства.
К месту происшествия выдвинулись специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.
Как выяснил ФАН, стрельбу устроил 54-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатное отношение к службе.
Погибшая, по информации агентства, - сожительница стрелявшего. Ранения получил сын стрелка.
Мотивы злоумышленника неизвестны. Причины конфликта пока не установлены.