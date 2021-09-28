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Мужчина открыл стрельбу по людям в Вологодской области

Вероника Полынина
22 минуты назад

В поселке Вохтога Вологодской области неизвестный с ружьем застрелил женщину и ранил мужчину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчина открыл стрельбу по людям в Вологодской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина», - рассказал источник агентства.

К месту происшествия выдвинулись специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

Как выяснил ФАН, стрельбу устроил 54-летний местный житель, ранее судимый за хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и халатное отношение к службе.

Погибшая, по информации агентства, - сожительница стрелявшего. Ранения получил сын стрелка.

Мотивы злоумышленника неизвестны. Причины конфликта пока не установлены.

Происшествия,Росгвардия,
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