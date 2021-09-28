В Вологодской области мужчина открыл стрельбу по людям

В поселке Вохтога Вологодской области неизвестный открыл стрельбу. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
«По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу», — приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы Росгвардии.
В результате происшествия умерла женщина. Также стрелявший ранил мужчину, передает издание со ссылкой на источник в силовых структурах.