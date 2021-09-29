Лава вулкана на острове Пальма дошла до океана

На испанском острове Пальма (Канарские острова) в районе населенного пункта Эль-Пасо вторую неделю продолжается извержение вулкана. Раскаленная лава достигла океанского побережья, передает ТАСС.
Ученые предупреждают, что в результате контакта вулканической массы с морской водой могут образоваться облака с парами соляной кислоты, но власти, как могут, стараются успокоить местных жителей.
"Извержение не повлияло на качество воздуха, которым можно прекрасно дышать, - говорится в официальном Twitter местной администрации. - Приборы для измерения наличия газов производят периодические измерения этого параметра и не зафиксировали значений, которые считаются опасными".
Тем не менее, из своих домов эвакуированы уже порядка 6 тысяч жителей острова, сотни домов пострадали от лавы. Человеческих жертв нет.
С начала извержения вулкана морским судам запрещено пока входить в акваторию острова, но авиакомпании, приостанавливавшие на прошлой неделе полеты на Пальму, заявили, что готовы в ближайшее время восстановить авиасообщение.