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Появилось видео задержания фанатов ФК «Шинник» во Владимире

Александр Кузьмин
1 час назад

Во Владимире полиция задержала болельщиков ярославского футбольного клуба «Шинник» перед игрой с местным «Торпедо». Видео появилось в Instagram-аккаунте генерального директора команды Сергея Кулакова kulakovno7.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Как уточняет Кулаков, на предматчевом совещании было принято решение о недопуске фанатов на стадион, основываясь на указаниях Роспотребнадзора.

«ФК “Шинник” сделал официальный запрос о так называемом решении Роспотребнадзора, однако его (решения) не получил, так как такого решения не существует. Вчера с директором Клуба договорились, что болельщиков пустят, так как повторюсь никаких решений Роспотребнадзора нет», – заявил гендиректор клуба.

По сведениям издания «Спорт-экспресс», фанаты «Шинника» устроили перед матчем несанкционированный митинг в центре города.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Происшествия,Видео,Сергей Кулаков,Торпедо,Роспотребнадзор,
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