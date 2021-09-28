Появилось видео задержания фанатов ФК «Шинник» во Владимире

«ФК “Шинник” сделал официальный запрос о так называемом решении Роспотребнадзора, однако его (решения) не получил, так как такого решения не существует. Вчера с директором Клуба договорились, что болельщиков пустят, так как повторюсь никаких решений Роспотребнадзора нет», – заявил гендиректор клуба.