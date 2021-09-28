Появилось видео задержания фанатов ФК «Шинник» во Владимире

Во Владимире полиция задержала болельщиков ярославского футбольного клуба «Шинник» перед игрой с местным «Торпедо». Видео появилось в Instagram-аккаунте генерального директора команды Сергея Кулакова kulakovno7.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Как уточняет Кулаков, на предматчевом совещании было принято решение о недопуске фанатов на стадион, основываясь на указаниях Роспотребнадзора.
«ФК “Шинник” сделал официальный запрос о так называемом решении Роспотребнадзора, однако его (решения) не получил, так как такого решения не существует. Вчера с директором Клуба договорились, что болельщиков пустят, так как повторюсь никаких решений Роспотребнадзора нет», – заявил гендиректор клуба.
По сведениям издания «Спорт-экспресс», фанаты «Шинника» устроили перед матчем несанкционированный митинг в центре города.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.