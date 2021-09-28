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В Крыму два парапланериста столкнулись в воздухе и упали c пятиметровой высоты

Lenta.ru
19 минут назад

В Крыму двое мужчин, которые летали на парапланах, столкнулись в воздухе и упали на землю с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Парапланеристы столкнулись в воздухе в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, согласно информации источника, происшествие случилось на горе Ляля-Тепе вблизи курортного города Феодосия. В результате столкновения оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Один из них, 67-летний экстремал, получил ссадины и ушибы, а второго, 21-летнего, эвакуировали с серьезной травмой позвоночника. Другие обстоятельства инцидента не уточняются.

В августе подросток, полетавший в паре с гидом на параплане, получил множественные травмы и ушибы тела из-за ошибки инструктора. Уточняется, что инцидент произошел на плато Ай-Петри в Крыму. 16-летняя жительница Алтайского края приобрела за восемь тысяч рублей услугу полета на параплане у гида, который не имел лицензии.

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