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Разрыдавшегося при задержании мигранта сняли на видео

Александр Кузьмин
20 минут назад

Мигрант разрыдался при задержании полицейскими по подозрению в обмане пенсионерки в Ленинградской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

Как сообщается, мужчина с подельниками договорились отремонтировать пожилой женщине крышу за полмиллиона рублей. После получения денежных средств злоумышленники скрылись, так и не выполнив обещанного. Сначала приятели задержанного покинули территорию России, но позже вернулись обратно и были пойманы.

Следствие ходатайствовало об аресте мошенников, но суд не стал отправлять их в СИЗО, отмечает SHOT. Их отпустили под подписку о невыезде, поскольку они обещали вернуть похищенные у пенсионерки деньги.

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