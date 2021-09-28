Разрыдавшегося при задержании мигранта сняли на видео

Мигрант разрыдался при задержании полицейскими по подозрению в обмане пенсионерки в Ленинградской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

Как сообщается, мужчина с подельниками договорились отремонтировать пожилой женщине крышу за полмиллиона рублей. После получения денежных средств злоумышленники скрылись, так и не выполнив обещанного. Сначала приятели задержанного покинули территорию России, но позже вернулись обратно и были пойманы.