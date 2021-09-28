Разрыдавшегося при задержании мигранта сняли на видео

Мигрант разрыдался при задержании полицейскими по подозрению в обмане пенсионерки в Ленинградской области. Видео публикует Telegram-канал SHOT.
Как сообщается, мужчина с подельниками договорились отремонтировать пожилой женщине крышу за полмиллиона рублей. После получения денежных средств злоумышленники скрылись, так и не выполнив обещанного. Сначала приятели задержанного покинули территорию России, но позже вернулись обратно и были пойманы.
Следствие ходатайствовало об аресте мошенников, но суд не стал отправлять их в СИЗО, отмечает SHOT. Их отпустили под подписку о невыезде, поскольку они обещали вернуть похищенные у пенсионерки деньги.