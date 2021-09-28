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Очевидцы сняли на видео банду налетчиков в магазине Чикаго

Александр Кузьмин
1 час назад

В США банда налетчиков ворвалась в магазин и, не стесняясь присутствия покупателей и персонала, ограбила его в разгар рабочего дня. Ограбление в одной из торговых точек Чикаго снял на видео посетитель, ставший невольным свидетелем происшествия.

На записи видно, как несколько мужчин сметают с полок в большие черные пакеты выставленный товар – косметику и парфюмерию, после чего покидают магазин. И все это происходит на глазах у ошеломленных очевидцев.

«Посмотрите на это, это безумие», – заявляет на камеру шокированный автор ролика.

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