Очевидцы сняли на видео банду налетчиков в магазине Чикаго

В США банда налетчиков ворвалась в магазин и, не стесняясь присутствия покупателей и персонала, ограбила его в разгар рабочего дня. Ограбление в одной из торговых точек Чикаго снял на видео посетитель, ставший невольным свидетелем происшествия.

На записи видно, как несколько мужчин сметают с полок в большие черные пакеты выставленный товар – косметику и парфюмерию, после чего покидают магазин. И все это происходит на глазах у ошеломленных очевидцев.