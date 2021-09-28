ФСБ пресекла деятельность 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. В ходе проведения оперативных мероприятий у злоумышленников было изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, обнародовавший соответствующие кадры спецопераций, которые силовики провели в январе в Москве, Подмосковье, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском крае, а также на территории других субъектов РФ.
У подпольных оружейников изъяли семь автоматов (АК-74, АКС-74У, АК-103), девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов. Кроме того, были обнаружены 27 килограммов взрывчатых веществ, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, а также более 12 тысяч патронов.