ФСБ пресекла деятельность 48 подпольных оружейников в 18 регионах России. В ходе проведения оперативных мероприятий у злоумышленников было изъято 149 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, обнародовавший соответствующие кадры спецопераций, которые силовики провели в январе в Москве, Подмосковье, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском крае, а также на территории других субъектов РФ.