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Последствия взрыва газа в частном доме в Дагестане сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «РИА Новости», со ссылкой на местный МЧС.

На кадрах видны разрушения, причиненные взрывом. После взрыва возгорания не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому», - прокомментировали ситуацию в МЧС

В результате взрыва пострадали пять человек, трое из которых - дети.

Происшествия,Видео,МЧС,РИА Новости,
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