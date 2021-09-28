Последствия взрыва газа в частном доме в Дагестане сняли на видео

В частном доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «РИА Новости», со ссылкой на местный МЧС.

На кадрах видны разрушения, причиненные взрывом. После взрыва возгорания не последовало. Ударной волной в здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены.

«По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому», - прокомментировали ситуацию в МЧС