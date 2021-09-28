Едущего около 60 км/ч на моноколесе мужчину сняли на видео в Москве

На юго-востоке Москвы был замечен гонщик на моноколесе. Мужчина ехал по Леромонтовскому проспект со скоростью около 60 км/ч. Видео публикует telegram-канал «SHOT».

На кадрах видно, как бесстрашный мужчина со спокойным видом едет на моноколесе по крайней полосе. Стоит отметить, что гонщик едет в шлеме.