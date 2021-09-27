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Российская художница погибла в Таиланде

Вероника Полынина
51 минуту назад

В Таиланде в ДТП погибла фотограф и художница из Петербурга Алина Багирова, пишет «Комсомольская правда».

Российская художница погибла в Таиланде
Фото: InstagramInstagram

Как рассказал ее друг блогер Артур Сита, Алина ехала на мотоцикле и не справилась с управлением.

«Жизнь некоторых людей так прекрасна, так изящна и тонка, как нежные цветы, что, к сожалению, рвется раньше времени. Сегодня к огромному нашему сожалению в ДТП ушла от нас чистая душа Алина Багирова. Светлая память навсегда остается в наших сердцах, любимый друг», - написал он в Instagram.

Багирова управляла фотомастерской в Санкт-Петербурге, вела группы по искусствоведению в соцсетях, преподавала йогу и рисовала. Во время пандемии коронавируса художница обосновалась в Таиланде.

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За три дня до трагической гибели Алина опубликовала фотографию моря и песчаного пляжа, подписав ее: «Сон – это нежная смерть».

В 2020 году на острове во время поездки по шоссе на мотоцикле погибла блогер Анастасия Тропицель. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.

Происшествия,Комсомольская правда,
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