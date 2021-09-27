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Отец погибшего в Испании россиянина раскрыл причину трагедии

Вероника Полынина
18 минут назад

Отец утонувшего в Испании россиянина Данилы Гагарина считает, что сын погиб из-за, того, что у девушки, которую он пытался спасти, не хватило физической подготовки, чтобы справиться с волнами.

Отец погибшего в Испании россиянина раскрыл причину трагедии
Фото: ReutersReuters

Данила Гагарин работал фитнес-тренером в Торревьехе. Они с женой часто ходили нырять в море со скал и снимали друг друга на видео. 23 сентября, в день трагедии, к супругам присоединилась их подруга из Финляндии. Девушка нырнула в штормовое море и не смогла выплыть, Гагарин кинулся ее спасать.

«В этот раз волна была большая. Их подружка из спортзала увидела их и решила прыгнуть. Вынырнуть не может - Данила кинулся ее вытаскивать», - рассказал Михаил Гагарин телеканалу «Звезда».

По словам отца погибшего, девушке не хватило сил, чтобы выбраться, из-за этого и произошла трагедия.

Россиянин погиб после прыжка со скалы в шторм в Испании

«Он ее почти вытащил, но, когда они были на камне, их волна мощная ударила об скалу. И все на этом кончилось», - сказал Михаил.

Тело погибшей девушки нашли вечером того же дня более чем в трех километрах от бухты, где она прыгнула в воду. Тело Гагарина обнаружили лишь на следующий день.

Происшествия,ТК "Звезда",
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