Отец погибшего в Испании россиянина раскрыл причину трагедии

Отец утонувшего в Испании россиянина Данилы Гагарина считает, что сын погиб из-за, того, что у девушки, которую он пытался спасти, не хватило физической подготовки, чтобы справиться с волнами.

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Данила Гагарин работал фитнес-тренером в Торревьехе. Они с женой часто ходили нырять в море со скал и снимали друг друга на видео. 23 сентября, в день трагедии, к супругам присоединилась их подруга из Финляндии. Девушка нырнула в штормовое море и не смогла выплыть, Гагарин кинулся ее спасать.

«В этот раз волна была большая. Их подружка из спортзала увидела их и решила прыгнуть. Вынырнуть не может - Данила кинулся ее вытаскивать», - рассказал Михаил Гагарин телеканалу «Звезда».

По словам отца погибшего, девушке не хватило сил, чтобы выбраться, из-за этого и произошла трагедия.

«Он ее почти вытащил, но, когда они были на камне, их волна мощная ударила об скалу. И все на этом кончилось», - сказал Михаил.