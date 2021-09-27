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Историк-убийца Соколов разрыдался в суде и попросил прощения у дочерей

Елена Прошина
13 минут назад

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, во время пересмотра приговора в Санкт-Петербургском городском суде разрыдался и попросил прощения у своих дочерей, пишет РИА Новости.

Историк-убийца Соколов разрыдался в суде и попросил прощения у дочерей
Фото: ТАССТАСС

"Они такие хорошие, они такие добрые. Я хочу, чтобы они знали, что я их очень-очень любил, очень люблю. Может быть, я их уже никогда не увижу. Я хочу, чтобы они знали, что их папа потерял голову, потому что он не мог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек», - сказал Соколов.

Он добавил, что любит свою мать и попросил ее «пожить подольше».

Как пишет издание, суд не стал смягчать приговор Соколову и утвердил 12,5-летний срок за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия.

Бывший сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Соколов в ноябре 2019 года был задержан за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были романтические отношения. По данным суда и следствия, Соколов застрелил ее, затем расчленил и пытался выкинуть останки в реку Мойку. В декабре 2020 года Соколов был осужден на 12,5 года за убийство и незаконное хранение оружия.

Происшествия,Анастасия Ещенко,Олег Соколов,РИА Новости,
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