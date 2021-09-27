Историк-убийца Соколов разрыдался в суде и попросил прощения у дочерей

"Они такие хорошие, они такие добрые. Я хочу, чтобы они знали, что я их очень-очень любил, очень люблю. Может быть, я их уже никогда не увижу. Я хочу, чтобы они знали, что их папа потерял голову, потому что он не мог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек», - сказал Соколов.