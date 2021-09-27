«Либо домашний арест, либо СИЗО». В деле о гибели туристов на Эльбрусе появился обвиняемый

Задержанный по делу о гибели туристов на Эльбрусе организатор восхождения написал явку с повинной, он находится под стражей. 28 сентября состоится суд, на котором главе компании изберут меру пресечения. По информации СМИ, подозреваемый — бизнесмен из Санкт-Петербурга, ранее он утверждал, что поход проходил согласно регламенту.

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Первое задержание

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СУ СК России по Кабардино-Балкарии задержало организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек. Во время допроса, как говорится в пресс-релизе Следственного комитета, задержанный написал явку с повинной и дал признательные показания. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суд об избрании ему ареста в качестве меры пресечения; расследование дела продолжается.

По версии следственных органов, группа из 19 человек, осуществлявшая восхождение на гору Эльбрус, столкнулась с трудностями из-за сильного ветра и снегопада во время спуска и запросила помощи спасателей. Впоследствии пятеро альпинистов скончались, предварительно - из-за переохлаждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По информации СМИ, задержанного зовут Денис Алимов (в официальных источниках имя задержанного не фигурирует).

В Ленинградской области, как пишет "КП-Ставрополь", на него зарегистрировано ИП. Мужчина является старшим инструктором-гидом и директором частной фирмы "Elbrus.Guide", занимающейся организацией походов, в том числе и на Эльбрус. Алимов подтвердил, что в настоящий момент задержан. Кроме того, в деле могут фигурировать еще несколько подозреваемых. Предполагается, что это гиды.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда сообщал, что один из гидов бросил группу после того, как те поднялись на гору.

"Я нахожусь под стражей. Меня сегодня задержали в Нальчике. Что касается других ребят: двое в больнице по-прежнему, а двое дома. Им пока ничего не предъявляют. Завтра будет суд, будут решать, какую меру пресечения мне давать: либо домашний арест, либо в СИЗО", - заявил Алимов изданию "Курьер. Среда. Бердск".

Прогноз погоды

Напомним, что на следующий день после трагедии Алимов в интервью "КП-Северный Кавказ" рассказывал, что 23 сентября, согласно прогнозам синоптиков, ожидалось "погодное окно", а погода якобы испортилась внезапно и стремительно. Позднее участники восхождения и специалисты это частично опровергли.

"Не идеальное, не самое лучшее, но это был единственный вариант на ближайшие пять дней Так выходили и другие команды, не только наша", - объяснял он.

По версии профессиональных спасателей, одной из причин случившегося стало как раз игнорирование прогноза погоды.

"То есть люди понадеялись "на авось", - объяснил "России 24" руководитель Северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.

Смертельный тур

Группа, попавшая в непогоду при попытке восхождения на Эльбрус, состояла из 16 туристов. Предполагается, что каждому из них тур обошелся в 38 тыс. рублей. В соглашении было прописано, что клиент принимает возможный личный ущерб "на свой страх и риск" и отказывается от судебного разбирательства с компанией-организатором. В документе также упоминались потенциальные риски, включая травмы и гибель.

Поход стартовал примерно в 10.00, а тяжелые погодные условия застали альпинистов, многие из которых не были профессионалами, ориентировочно в 14.00. Группа уже осуществляла спуск, но температура воздуха в это время снизилась до -20°, также поднялся шквалистый ветер и начался снегопад. Одна из туристок скончалась еще до того, как был подан сигнал бедствия; еще трое умерли от переохлаждения позднее. Их тела спасатели смогли спустить с горы лишь спустя трое суток. 11 выживших участников похода получили повреждения разной тяжести и после эвакуации были госпитализированы с ушибами и обморожениями, четверо остаются в больнице до сих пор.

Реакция властей

В Кабардино-Балкарии на фоне произошедшего планируют ужесточить к требования к правилам восхождения в условиях высокогорья. Об этом сообщил глава региона глава Казбек Коков в ходе встречи с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Для выработки соответствующих предложений будет сформирована рабочая группа.

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии, заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" пояснил в беседе с Business FM, что цель рабочей группы - разработать единый документ, который будет регламентировать работу гида и другие детали процесса восхождения.

"В других странах гид аттестуется пять лет, чтобы получить сертификат, это стоит больших денег, нужно пройти много этапов. А у нас есть какие-то документы гида-инструктора, человек может отучиться где-то месяц теории, месяц практики — и получить эту бумажку. Это несерьезно и, скорее всего, будет пересмотрено", - рассказал он, добавив, что "Эльбрус не может быть проходным двором".