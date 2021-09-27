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Бандиты похитили мужчину на северо-западе столицы ради выкупа в 200 тысяч рублей

Вечерняя Москва
21 минуту назад

Московские правоохранители задержали четырех мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В Москве похитили мужчину ради выкупа в 200 тысяч рублей
Фото: СК РФСК РФ

По ее словам, злоумышленники похитили мужчину 23 сентября рядом с жилым домом на улице Пестеля. Преступники посадили свою жертву в машину и вывезли в другое место, где применяя к нему физическое насилие, требовали 200 тысяч рублей.

Похитители получили сумму почти в четыре раза меньше требуемой — 52 тысячи рублей. После этого они отпустили мужчину. Последний сразу же обратился в полицию.

— В настоящее время задержаны четверо фигурантов 1988, 1990, 1996 и 1997 годов рождения, им предъявлено обвинение. В ходе допроса трое признали вину в полном объеме, — рассказала Иванова.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении задержанных под стражу.

Согласно статистике МВД, за восемь месяцев с начала года в России было совершено почти 64 тысячи преступлений организованными группами, что на 0,5 процента меньше аналогичного показателя за прошлый год. При этом абсолютное большинство таких преступлений — 72,2 процента — совершалось по предварительному сговору.

По данным ведомства, столица на первом месте по правонарушениям, совершенным в составе группы — 20,9 процента. На втором месте Адыгея — 17,1. Замыкает тройку лидеров Калужская область — 16,3 процента.

Происшествия,Юлий Иванов,СКР,МВД,
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