Историк Соколов разрыдался после решения суда

— Дочки мои хорошие, я их так люблю. Я хочу, чтобы они знали, что если их папа потерял голову, то потому, что он не смог стерпеть оскорбления моих маленьких прекрасных дочек. Мы с вами, может быть, больше никогда не свидимся, — сказал убийца.