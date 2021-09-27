Гибель россиянина в Испании попала на видео

В Испании фитнес-тренер из России Данила Гагарин погиб, спасая свою подругу в шторм. Трагедия на курорте Торревьеха (побережье Коста-Бланка) разворачивалась на глазах у супруги погибшего, она сняла все случившееся на камеру. Жуткие кадры опубликованы в Instagram-аккаунте spain.mania.
Как уточняется, девушка снимала хайп-видео для своего блога и прыгнула в бушующее море, но подняться на берег не смогла. Данила бросился ей на помощь. Оба они погибли, сообщается в подписи к ролику.
«Блогеры, то, что вы делаете ради хайпа – зло!!!!», – подытожил автор публикации.