Гибель россиянина в Испании попала на видео

В Испании фитнес-тренер из России Данила Гагарин погиб, спасая свою подругу в шторм. Трагедия на курорте Торревьеха (побережье Коста-Бланка) разворачивалась на глазах у супруги погибшего, она сняла все случившееся на камеру. Жуткие кадры опубликованы в Instagram -аккаунте spain.mania.

Как уточняется, девушка снимала хайп-видео для своего блога и прыгнула в бушующее море, но подняться на берег не смогла. Данила бросился ей на помощь. Оба они погибли, сообщается в подписи к ролику.