Россиянина задержали в Софии с наркотиками

"Накануне в Софии был задержан гражданин России, в машине которого полицейские обнаружили около килограмма наркотических веществ. Прокуратура возбудила уголовное дело, расследование которого продолжается. Консульская служба посольства РФ будет уведомлена о задержании россиянина по служебным каналам", - сообщили в пресс-службе и уточнили, что с разрешение прокуратуры, возможно, уже во вторник будут предоставлены подробности происшествия.