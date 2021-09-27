Пассажиры рейса Екатеринбург – Сочи сняли видео из салона самолета в момент попадания в него молнии. Запись публикует Telegram- канал Mash. На кадрах видно, как воздушное судно сотрясается после удара.

«Я испугался», – говорит на камеру один из находящихся на борту лайнера мальчиков.

Напомним, 25 сентября борт авиакомпании Azur Air, следовавший в Сочи из Екатеринбурга экстренно сел в Краснодаре. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, в самолет ударила молния, а в салоне началась паника. После случившегося воздушное судно оказалось неисправным.