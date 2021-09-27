На Крите произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло утром на греческом острове Крит. По информации Геодинамического института Греции, очаг находился в 78 километрах к югу от города Ираклион.
После первого землетрясения было зарегистрировано несколько афтершоков силой 3,7 и 4,6.
Греческие СМИ сообщают о двух попавших в ловушку людях: один в селе Аркалохори, где ведутся работы в церкви, и один в селе Пацидерос. Мэр Ираклиона Василис Ламбринос распорядился об эвакуации городских школ.
На некоторых дорогах острова произошли оползни. Сообщается о раздавленном камнями автомобиле. Никто из пассажиров не пострадал.