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На Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8

Российская Газета
31 минуту назад

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло утром на греческом острове Крит. По информации Геодинамического института Греции, очаг находился в 78 километрах к югу от города Ираклион.

На Крите произошло землетрясение
Фото: ReutersReuters

После первого землетрясения было зарегистрировано несколько афтершоков силой 3,7 и 4,6.

Греческие СМИ сообщают о двух попавших в ловушку людях: один в селе Аркалохори, где ведутся работы в церкви, и один в селе Пацидерос. Мэр Ираклиона Василис Ламбринос распорядился об эвакуации городских школ.

На некоторых дорогах острова произошли оползни. Сообщается о раздавленном камнями автомобиле. Никто из пассажиров не пострадал.

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