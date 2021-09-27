Задержание готовивших теракт неонацистов в Башкирии показали на видео

В Башкирии сотрудники ФСБ России пресекли теракт, который планировали устроить неонацисты. Обнародованы кадры задержания злоумышленников – это пятеро местных жителей 2001-2003 годов рождения. Они готовили атаку на один из объектов правоохранительных органов , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В местах проживания членов неонацистской группировки, а также в оборудованном в заброшенном строении тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для его изготовления и девять единиц холодного оружия. Кроме того, были найдены портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.