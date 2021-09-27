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Задержание готовивших теракт неонацистов в Башкирии показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Башкирии сотрудники ФСБ России пресекли теракт, который планировали устроить неонацисты. Обнародованы кадры задержания злоумышленников – это пятеро местных жителей 2001-2003 годов рождения. Они готовили атаку на один из объектов правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В местах проживания членов неонацистской группировки, а также в оборудованном в заброшенном строении тайнике были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для его изготовления и девять единиц холодного оружия. Кроме того, были найдены портреты главарей Третьего Рейха и националиста Степана Бандеры.

В отношении подозреваемых Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

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