Сбившего пятерых школьников пьяного водителя в Усть-Куте показали на видео

Нетрезвый водитель сбил пятерых школьников в Усть-Куте Иркутской области. По предварительным данным, он совершил наезд на 12-14-летних подростков, когда те шли по встречном направлении по проезжей части. Одного из детей госпитализировали, остальные проходят амбулаторное лечение.