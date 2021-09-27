Сбившего пятерых школьников пьяного водителя в Усть-Куте показали на видео

Нетрезвый водитель сбил пятерых школьников в Усть-Куте Иркутской области. По предварительным данным, он совершил наезд на 12-14-летних подростков, когда те шли по встречном направлении по проезжей части. Одного из детей госпитализировали, остальные проходят амбулаторное лечение.
На опубликованных МВД России кадрах мужчина признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, посчитав его «адекватным».
«Дорожное покрытие избито очень сильно, в ямах. И объезжая яму, я тут только выскочил. В общем-то перед лицом эта детвора получилась», – сообщил он инспекторам ДТП.