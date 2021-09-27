Браконьер убил товарища на охоте на Урале

Браконьер в Челябинской области случайно убил товарища на охоте, после чего покончил с собой, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков; СК завел дело об убийстве.

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По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, инцидент произошел 26 сентября в 02.30 в Нязепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. Предварительно установлено, что в него выстрелил другой мужчина, тело которого также нашли. Кроме того, на месте происшествия обнаружена убитая косуля.

«В министерстве знают о данном происшествии. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. На браконьерской охоте участвовали четыре человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым – в нее попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей», – цитирует пресс-служба минэкологии Безрукова.

По его словам, поняв, что он наделал, браконьер покончил с собой.

Как пояснил старший помощник руководителя СК по региону по связям со СМИ Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай – все обстоятельства в рамках уголовного дела будут выясняться», – отметил он.