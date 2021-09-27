Один человек погиб при пожаре в больнице под Воронежем

Во время пожара в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице города Лиски Воронежской области погиб один человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой дежурной диспетчерской службы.
«Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида», — заявил собеседник агентства.
Ещё 31 человек эвакуирован.
Ранее сообщалось о пожаре в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии. В результате инцидента погибли десять человек.