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Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 под Воронежем

RT на русскомиещё 5
52 минуты назад

Во время пожара в отделении для лечения пациентов с COVID-19 в больнице города Лиски Воронежской области погиб один человек.

Один человек погиб при пожаре в больнице под Воронежем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные единой дежурной диспетчерской службы.

«Один человек погиб при пожаре. Это отделение Лискинской районной больницы, переоборудованное в красную зону для лечения ковида», — заявил собеседник агентства.

Ещё 31 человек эвакуирован.

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Ранее сообщалось о пожаре в коронавирусной больнице в городе Тетово в Северной Македонии. В результате инцидента погибли десять человек.

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