В Приморье три туристки пропали в районе горы Фалаза

Приморские спасатели отправились на поиски трех туристок, пропавших вблизи горы Фалаза. Инцидент произошел в Шкотовском районе рядом с селом Анисимовка.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

Известно, что три женщины ушли в туристический поход 25 сентября. С того момента о них ничего не известно. Соответствующую информацию сообщает ГУ МЧС России по региону.