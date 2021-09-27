На Камчатке нашли останки членов экипажа упавшего Ка-27

На Камчатке в результате крушения Ка-27 погибли все пять членов экипажа вертолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
По его словам, уже обнаружены их останки.
По факту падения машины заведено дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Вертолет погранслужбы упал 23 сентября. Это произошло спустя сорок минут после взлета. Сразу начались поиски.
Ка-27 нашли на следующий день на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка.
В марте текущего года в районе Куршского залива (лагуна Балтийского моря) также потерпел крушение вертолет Ка-27. Спасатели достали из воды тело бортмеханика, который погиб.
Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолёт, разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолёта поднялся в воздух 8 августа 1973 года.
Он предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч. Машина может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.
Для уничтожения субмарины на вертолёт подвешивается одна авиационная противолодочная ракета или унифицированная малогабаритная торпеда, ориентирные морские бомбы.