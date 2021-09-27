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На Камчатке нашли останки членов экипажа упавшего Ка-27

Елена Прошина
25 минут назад

На Камчатке в результате крушения Ка-27 погибли все пять членов экипажа вертолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

На Камчатке нашли останки членов экипажа упавшего Ка-27
Фото: ТАССТАСС

По его словам, уже обнаружены их останки.

По факту падения машины заведено дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Вертолет погранслужбы упал 23 сентября. Это произошло спустя сорок минут после взлета. Сразу начались поиски.

Ка-27 нашли на следующий день на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка.

В марте текущего года в районе Куршского залива (лагуна Балтийского моря) также потерпел крушение вертолет Ка-27. Спасатели достали из воды тело бортмеханика, который погиб.

Ка-27 — советский корабельный противолодочный вертолёт, разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолёта поднялся в воздух 8 августа 1973 года.

Он предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч. Машина может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.

Для уничтожения субмарины на вертолёт подвешивается одна авиационная противолодочная ракета или унифицированная малогабаритная торпеда, ориентирные морские бомбы.

Происшествия,Интерфакс,
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