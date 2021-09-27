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На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27

ТАСС
11 минут назад

Тела всех пятерых членов экипажа, погибших на борту вертолета Ка-27, который потерпел крушение в ночь на пятницу, найдены, сообщил ТАСС источник в авиационных службах на Камчатке.

На Камчатке нашли тела всех погибших в авиакатастрофе с Ка-27
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены", - сообщил ТАСС источник.

Вертолет Ка-27 в ночь на пятницу произвел жесткую посадку около горы Острой в Камчатском крае. Разбившийся вертолет, по данным источника ТАСС, принадлежит ФГКУ "Пятый авиационный отряд", базирующемуся в Камчатском крае и принадлежащему ФСБ России. Обломки вертолета также найдены.

Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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