На Камчатке частный вертолет завалился на бок при заходе на посадку

"Днем 27 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что частный вертолет Sud Aviation Gazelle при посадке завалился на бок. Инцидент произошел в районе 23-го км трассы Елизово - Паратунка в Елизовском муниципальном районе. По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего судно опрокинулось на бок. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.