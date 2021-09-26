В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ветерану АТО сломали позвоночник в Турции

Lenta.ru
38 минут назад

В Турции сломали позвоночник бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, участвовавшему в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Ветерану АТО сломали позвоночник в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Известный "ветеран АТО", Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — написал Кива в своем канале в Telegram.

По утверждению депутата, жизни Маймана ничего не угрожает, однако ходить, вероятно, он сможет нескоро.

Сам Майман пока не сообщал об инциденте ни в своем канале в Telegram, ни в Instagram.

Иностранцы открыли стрельбу в баре в Москве

В январе 2020 года в украинских СМИ писали, что Кива и Майман устроили потасовку в киевском ресторане МОССО. Многие посты Маймана в Telegram и Instagram посвящены обличению Кивы. Тот, в свою очередь, также неоднократно писал о Маймане — в частности, в июле утверждал, что обратился в Генпрокуратуру и потребовал объявить Маймана в международный розыск.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
76
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители