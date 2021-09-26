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На Урале пенсионеры устроили массовую драку из-за просрочки: видео

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Новосибирские пенсионеры устроили драку из-за просроченной еды из мусорного бака, сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео инцидента.

По его данным, драка за выброшенные просроченные товары произошла у супермаркета «Лента» на улице Зорге. Около 10 человек, многие из которых на вид - пенсионеры, пришли с большими сумками и пакетами. Некоторые принесли табуретки, чтобы перелезть через высокий борт.

Местные жители рассказали, что такое происходит в Новосибирске постоянно. Очевидцы сообщили о подобных случаях не только у «Ленты», но также у «Пятерочки» и «Монетки».

«И там всегда такой ажиотаж. Это жестокая реальность», - говорят новосибирцы.

Аналогичные картины наблюдаются и в других городах России.

В Финляндии же, например, магазины отдают еду с истекающим сроком годности на благотворительность. Товары, срок годности которых уже истек, отправляют на переработку, в частности, в энергию для отопления.

Происшествия,Видео,"Лента",
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