Новосибирские пенсионеры устроили драку из-за просроченной еды из мусорного бака, сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео инцидента.

По его данным, драка за выброшенные просроченные товары произошла у супермаркета «Лента» на улице Зорге. Около 10 человек, многие из которых на вид - пенсионеры, пришли с большими сумками и пакетами. Некоторые принесли табуретки, чтобы перелезть через высокий борт.

Местные жители рассказали, что такое происходит в Новосибирске постоянно. Очевидцы сообщили о подобных случаях не только у «Ленты», но также у «Пятерочки» и «Монетки».

«И там всегда такой ажиотаж. Это жестокая реальность», - говорят новосибирцы.

Аналогичные картины наблюдаются и в других городах России.