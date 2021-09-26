Новосибирские пенсионеры устроили драку из-за просроченной еды из мусорного бака, сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавший видео инцидента.
По его данным, драка за выброшенные просроченные товары произошла у супермаркета «Лента» на улице Зорге. Около 10 человек, многие из которых на вид - пенсионеры, пришли с большими сумками и пакетами. Некоторые принесли табуретки, чтобы перелезть через высокий борт.
Местные жители рассказали, что такое происходит в Новосибирске постоянно. Очевидцы сообщили о подобных случаях не только у «Ленты», но также у «Пятерочки» и «Монетки».
«И там всегда такой ажиотаж. Это жестокая реальность», - говорят новосибирцы.
Аналогичные картины наблюдаются и в других городах России.
В Финляндии же, например, магазины отдают еду с истекающим сроком годности на благотворительность. Товары, срок годности которых уже истек, отправляют на переработку, в частности, в энергию для отопления.