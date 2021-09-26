На Урале полицейского задержали за изнасилование ребенка

На Урале машиниста и участкового задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в Первоуральске, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
Накануне вечером пострадавшая обратилась к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска. По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемых.
Это 42-летний помощник машиниста, работающий на местном
коммерческом предприятии и участковый уполномоченный полиции, младший лейтенант. Известно, что полицейскому 32 года, он поступил на службу в мае 2020-го. В день преступления участковый не был при исполнении служебных обязанностей.
По информации Горелых, задержанный машинист – рецидивист. Он имеет несколько судимостей по статьям «Убийство», «Угроза убийством», «Кража» и «Разбой».
Против обоих подозреваемых завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Обвинение предусматривает до 20 лет лишения свободы