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На Урале полицейского и рецидивиста задержали за изнасилование ребенка

Майк Габриелян
6 минут назад

На Урале машиниста и участкового задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в Первоуральске, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

На Урале полицейского задержали за изнасилование ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером пострадавшая обратилась к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска. По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемых.

Это 42-летний помощник машиниста, работающий на местном

коммерческом предприятии и участковый уполномоченный полиции, младший лейтенант. Известно, что полицейскому 32 года, он поступил на службу в мае 2020-го. В день преступления участковый не был при исполнении служебных обязанностей.

По информации Горелых, задержанный машинист – рецидивист. Он имеет несколько судимостей по статьям «Убийство», «Угроза убийством», «Кража» и «Разбой».

Против обоих подозреваемых завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Обвинение предусматривает до 20 лет лишения свободы

Происшествия,Валерий Горелых,МВД,
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