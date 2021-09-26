На Урале полицейского задержали за изнасилование ребенка

На Урале машиниста и участкового задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в Первоуральске, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

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Накануне вечером пострадавшая обратилась к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска. По горячим следам полицейские установили и задержали подозреваемых.

Это 42-летний помощник машиниста, работающий на местном

коммерческом предприятии и участковый уполномоченный полиции, младший лейтенант. Известно, что полицейскому 32 года, он поступил на службу в мае 2020-го. В день преступления участковый не был при исполнении служебных обязанностей.

По информации Горелых, задержанный машинист – рецидивист. Он имеет несколько судимостей по статьям «Убийство», «Угроза убийством», «Кража» и «Разбой».