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В Москве таксист устроил погоню за обидчиками и был избит: видео

Ювелина Бернст
40 минут назад

В Москве таксист решил привлечь к ответственности людей, которые помяли его машину, за что был избит и ограблен, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, конфликт начался из-за того, что водитель такси не пропустил черную Toyota Land Cruiser без номеров. Тогда водитель джипа догнал таксиста и помял ему машину. После этого таксист начал погоню за внедорожником, догнал его и преградил путь, пытаясь вызвать полицию.

Но из машины вышли трое мужчин в кожаных куртках, побили таксиста и забрали у него два телефона.

Пострадавший снял произошедшее на видео, выложил в интернет и написал на обидчиков заявление в полицию. В результате они связались с таксистом и предложили «замять» ситуацию, оплатив сумму морального ущерба. Но таксист оказался принципиальным и отказался сотрудничать с ними.

В Калуге таксисты пинками и угрозами прогнали блогера Владимира Boroda с вокзала. Он решил снять пранк, пытаясь отбить пассажиров у местных таксистов, предлагая меньшую сумму за поездку. На это местные водители стали прогонять блогера с точки, рассказывать про «крышу» и угрожать расправой. Блогер отметил, что ему это напомнило 1990-е годы, а комментаторы написали, что пранк вывел на «чистую воду» таксистов.

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