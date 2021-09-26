В Москве таксист устроил погоню за обидчиками и был избит: видео

В Москве таксист решил привлечь к ответственности людей, которые помяли его машину, за что был избит и ограблен, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, конфликт начался из-за того, что водитель такси не пропустил черную Toyota Land Cruiser без номеров. Тогда водитель джипа догнал таксиста и помял ему машину. После этого таксист начал погоню за внедорожником, догнал его и преградил путь, пытаясь вызвать полицию.

Но из машины вышли трое мужчин в кожаных куртках, побили таксиста и забрали у него два телефона.

Пострадавший снял произошедшее на видео, выложил в интернет и написал на обидчиков заявление в полицию. В результате они связались с таксистом и предложили «замять» ситуацию, оплатив сумму морального ущерба. Но таксист оказался принципиальным и отказался сотрудничать с ними.