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СМИ: В Подмосковье ветеран боев в Донбассе похитил детей любовницы

Елена Прошина
25 минут назад

Лишенная родительских прав женщина и ее новый муж похитили двоих детей у их родного отца, избив его и «прокатив» на капоте машины. Об этом сообщает Readovka.

Ветерана боев в Донбассе заподозрили в похищении детей любовницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Похищение мальчиков 2014 и 2015 годов произошло в поселке Путятино под Сергиевым-Посадом. Старший из детей – инвалид с ДЦП. Детей увезли в неизвестном направлении Наталья Беляева и ее муж Андрей Беляев. Ранее женщину лишили родительских прав за избиение детей и асоциальный образ жизни. После этого ребята жили со своим родным отцом Сергеем Иванивом.

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В пятницу, 24 сентября, Беляева и ее супруг приехали на машине к Иваниву и со скандалом отобрали у него детей, при этому новый супруг Беляевой применил силу. Когда пара усадила детей в машину, Иванив попытался помешать им уехать, бросившись на капот легковушки. Однако Беляевых это не остановило, в результате чего его провезли на капоте не менее 10 километров. «Поездка» закончилась тем, что Беляев остановился и разбил пистолетом голову Иваниву и оставив его в таком состоянии на дороге. После этого машина с мальчиками скрылась в неизвестном направлении.

По словам местных жителей, Беляевы до лишения женщины материнских прав не имели никаких доходов кроме пенсии по инвалидности, которая полагается старшему из похищенных мальчиков. Издание также пишет, что Беляев ранее участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В данный момент в отношении супругов Беляевых расследуется уголовное дело по факту жестокого избиения ими детей 18 мая 2021 года. Это произошло в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района на плотине местного пруда.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. О результатах поиска похитителей пока ничего не известно.

Происшествия,Наталья Беляева,Андрей Беляев,
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