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Энергоблок Калининской АЭС остановили из-за срабатывания автоматики

ТАССиещё 1
43 минуты назад

Энергоблок 4 Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области остановили из-за срабатывания автоматики. Уровень радиации на станции и прилегающей территории находится в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба "Росэнергоатома".

Остановлен энергоблок АЭС под Тверью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"26 сентября в 10:01 [мск] действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, в настоящее время в работе находятся три энергоблока. "Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - добавили в сообщении.

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Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.

Происшествия,Росэнергоатом,
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