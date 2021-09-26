Выживший на Эльбрусе альпинист назвал новое число погибших

Альпинист Дмитрий Долгов, выживший после трагедии на Эльбрусе, заявил, что на горе могли остаться другие погибшие. Подробности ЧП он раскрыл в интервью РЕН ТВ.

Фото: Главное управление МЧС России по КБР Главное управление МЧС России по КБР

«Мы, когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших — там еще шестой лежит, может больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40», — рассказал Долгов.

По его словам, он хотел сфотографировать его, чтобы остались координаты места, но не смог, поскольку «на душе как-то плохо, человека неживого фотографировать».

Могли быть и другие погибшие, считает турист.

Долгов отметил, что больше никогда не пойдет в гору с новичками, а будет выбирать команду из тех, кто «реально занимается спортом».

«Пойдя с людьми, которые слабоваты, ты и сам можешь погибнуть, и его не вытянуть», - сказал турист.

Он рассказал, что группа попала в сложную ситуацию: туристы находились на высоте при отсутствии кислорода, низком давлении, обильном снеге и сильном ветре. Было сложно дышать и не видно, куда идти.

«Тут все могли потеряться и замерзнуть», - подытожил Долгов.

Совершавшая восхождение на Эльбрус группа альпинистов 23 сентября запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. При попытке спуститься пять человек погибли.