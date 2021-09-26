Выживший на Эльбрусе альпинист назвал новое число погибших

Альпинист Дмитрий Долгов, выживший после трагедии на Эльбрусе, заявил, что на горе могли остаться другие погибшие. Подробности ЧП он раскрыл в интервью РЕН ТВ.
«Мы, когда искали дорогу вниз, увидели парня. Все пишут, что пять погибших — там еще шестой лежит, может больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40», — рассказал Долгов.
По его словам, он хотел сфотографировать его, чтобы остались координаты места, но не смог, поскольку «на душе как-то плохо, человека неживого фотографировать».
Могли быть и другие погибшие, считает турист.
Долгов отметил, что больше никогда не пойдет в гору с новичками, а будет выбирать команду из тех, кто «реально занимается спортом».
«Пойдя с людьми, которые слабоваты, ты и сам можешь погибнуть, и его не вытянуть», - сказал турист.
Он рассказал, что группа попала в сложную ситуацию: туристы находились на высоте при отсутствии кислорода, низком давлении, обильном снеге и сильном ветре. Было сложно дышать и не видно, куда идти.
«Тут все могли потеряться и замерзнуть», - подытожил Долгов.
Совершавшая восхождение на Эльбрус группа альпинистов 23 сентября запросила помощь из-за ухудшения погодных условий. При попытке спуститься пять человек погибли.
Во время спуска один из альпинистов сломал ногу, двое участников похода умерли от обморожения на тропе, еще двое «были транспортированы до станции, где скончались не приходя в сознание».