Юрист назвал фразу мошенников, усыпляющую бдительность

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что, по его мнению, существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники могут довести свой замысел до конца. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

«На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников». Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошеннику», — считает эксперт.

Соловьев советует — если во время телефонного разговора вы услышали эту фразу или похожую на нее, кладите трубку, так как подобные «волшебные» уловки имеют шанс сработать на людях любого возраста, с любым жизненным опытом и любым уровнем образования.