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Юрист назвал фразу мошенников, усыпляющую бдительность

Газета.Ru
1 час назад

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что, по его мнению, существует фраза, с помощью которой телефонные мошенники могут довести свой замысел до конца. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Юрист назвал фразу мошенников, усыпляющую бдительность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников». Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошеннику», — считает эксперт.

Соловьев советует — если во время телефонного разговора вы услышали эту фразу или похожую на нее, кладите трубку, так как подобные «волшебные» уловки имеют шанс сработать на людях любого возраста, с любым жизненным опытом и любым уровнем образования.

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Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости и уязвимости. Ранее были названы самые популярные схемы обмана пенсионеров.

Происшествия,Иван Соловьев,
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