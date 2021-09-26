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Пять человек устроили драку со стрельбой в центре Москвы

Мослента
1 час назад

Пять человек устроили драку с применением оружия около бара на улице Малая Бронная в Москве, передает РЕН ТВ.

Драка со стрельбой произошла в центре Москвы
Фото: Pexels.comPexels.com

О происшествии в субботу, 25 сентября, полиции рассказала очевидец конфликта, произошедшего возле клуба в центре города. По ее словам, она слышала один выстрел и лежащего на земле мужчину. Кроме того, было видно скопление народа.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в воздух из охолощенного пистолета. Участники драки получили легкие травмы. Одного из них госпитализировали с рваной раной губы. Четверых нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее массовая драка произошла на северо-западе Москвы после конфликта двух коллег. Москвич поссорился на работе с одной из сотрудниц. Мужчина схватил коллегу за руку и оставил ей синяк. Пострадавшая сообщила о случившемся мужу и двум братьям, которые решили проучить обидчика.

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