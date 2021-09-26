Драка со стрельбой произошла в центре Москвы

Пять человек устроили драку с применением оружия около бара на улице Малая Бронная в Москве, передает РЕН ТВ.

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О происшествии в субботу, 25 сентября, полиции рассказала очевидец конфликта, произошедшего возле клуба в центре города. По ее словам, она слышала один выстрел и лежащего на земле мужчину. Кроме того, было видно скопление народа.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в воздух из охолощенного пистолета. Участники драки получили легкие травмы. Одного из них госпитализировали с рваной раной губы. Четверых нарушителей доставили в отдел полиции для разбирательства. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.