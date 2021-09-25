В торговом центре Сочи произошла стрельба

В торговом центре Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в сентябре 81-летний пенсионер из Перми открыл стрельбу из окна квартиры. Полицейские потребовали сдать огнестрельное оружие, однако мужчина оказал сопротивление и выстрелил несколько раз в сторону силовиков. Россиянин был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.