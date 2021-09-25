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Россиянин открыл стрельбу в торговом центре Сочи

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В торговом центре Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В торговом центре Сочи произошла стрельба
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что россиянина задержали сотрудники охранного предприятия.

«Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По данным РИА Новости, два участника конфликта в торговом центре задержаны.

Ранее в сентябре 81-летний пенсионер из Перми открыл стрельбу из окна квартиры. Полицейские потребовали сдать огнестрельное оружие, однако мужчина оказал сопротивление и выстрелил несколько раз в сторону силовиков. Россиянин был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

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