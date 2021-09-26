Ничего не спрашивает: что известно о состоянии пермского стрелка Бекмансурова

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Стало известно о состоянии устроившего стрельбу в Перми Бекмансурова

Газета.Ruиещё 3
29 минут назад

Источник Life.ru сообщил, что состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, стабильно, отрицательная динамика отсутствует. Он рассказал, что молодой человек находится в сознании и ведет себя адекватно. По его словам, Бекмансуров отвечает на вопросы врачей, но при этом сам ничего не спрашивает. Для стабилизации дыхания используется трахеостомическая трубка, добавил источник.

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Фото: @bazabazon/Telegram@bazabazon/Telegram

Ранее стало известно, в какую сумму обходится лечение Бекмансурова. До этого сообщалось, что трое пострадавших при стрельбе в пермском вузе выписались из городских больниц.

20 сентября 18-летний учащийся Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Согласно сведениям Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали.

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Нападавший был ранен при задержании, он находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, Бекмансуров подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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