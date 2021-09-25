Названа причина нападения сумасшедшего с топором на людей в Москве

Стали известны причины конфликта в магазине «Магните» на севере Москвы, где странного вида мужчина с топором напал на покупателей.

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Нападавшим оказался 48-летний Дмитрий Соренков, пишет канал Shot. Он пояснил полицейским, что оппоненты оскорбляли его из-за внешнего вида. Поэтому он «психанул».

Сообщается, что Соренков страдает расстройством личности и состоит на учёте в ПНД.

Инцидент произошел на Каргопольской улице в Москве. Во время конфликта из-за тележки агрессор достал из сумки топорик и накинулся на противников. 48-летняя женщина и 28-летний мужчина госпитализированы. Соренков задержан.