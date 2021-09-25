В интернете появилась запись с видеокамеры, зафиксировавшей как мужчина с топором напал на покупателей в магазине «Магнит» на севере Москвы . Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что ссора, вероятно, возникла на входе в магазин из-за продуктовой тележки. Мужчина в женском платье начал бороться с покупательницей, пытаясь овладеть последней свободной тележкой. Женщина не уступала, тогда трансгендер ударил ее в грудь. На помощь женщине пришел другой покупатель. Тогда агрессор достал из сумки топор и атаковал обоих противников.