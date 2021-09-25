Появилось видео с места нападения мужчины с топором на людей в Москве

Telegram-канал «112» опубликовал видео из магазина «Магнит» на севере Москвы, где мужчина в женской одежде напал на покупателей с топором.

На кадрах видно, что весь пол между кассами и выходом из магазина залит кровью. По словам очевидцев, такая же картина и на крыльце магазина.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за тележки. 48-летний Дмитрий, называющий себя Дианой, ранил мужчину и женщину, которых госпитализировали.