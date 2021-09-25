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Появилось видео с места нападения мужчины с топором на людей в Москве

Ювелина Бернст
54 минуты назад

Telegram-канал «112» опубликовал видео из магазина «Магнит» на севере Москвы, где мужчина в женской одежде напал на покупателей с топором.

Появилось видео с места нападения мужчины с топором на людей в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На кадрах видно, что весь пол между кассами и выходом из магазина залит кровью. По словам очевидцев, такая же картина и на крыльце магазина.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за тележки. 48-летний Дмитрий, называющий себя Дианой, ранил мужчину и женщину, которых госпитализировали.

«Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МВД по столице уточняет, что нападение произошло на Каргопольской улице в районе Отрадное. Семейная пара получила серьезные рубленные раны - в том числе в области головы. Сейчас за их жизнь борются врачи. Подозреваемый задержан. Правоохранители проверяют, не состоит ли он на психиатрическом и наркологическом учете. В магазине работаю криминалисты.

Происшествия,"Магнит",МВД,Комсомольская правда,
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