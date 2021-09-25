Найдены бортовые самописцы упавшего под Хабаровском Ан-26

На месте авиакатастрофы Ан-26 в Хабаровском крае найдены бортовые самописцы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и иные средства технического контроля», – сообщается на сайте ведомства.

Напомним, самолет пропал с радаров в среду в 38 километрах от аэропорта Хабаровска. Позже его обломки были найдены на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника. На борту находился экипаж из шести человек.