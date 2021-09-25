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В Москве мужчина в женской одежде напал с топором на людей

Майк Габриелян
44 минуты назад

Мужчина с топором напал на покупателей «Магнита». Инцидент произошел в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина в женской одежде напал с топором на людей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

48-летний Дмитрий, который считает себя трансгендером Дианой, ранил двух человек. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за тележки. Во время инцидента он был в женской одежде

Женщина и мужчина госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что покупатель ударил ножом сотрудника одного из магазинов торговой сети «Магнит» в Москве после вопроса об оплате товара.

Происшествия,"Магнит",
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