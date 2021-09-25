Мужчина в женской одежде напал с топором на людей в Москве

Мужчина с топором напал на покупателей «Магнита». Инцидент произошел в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

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48-летний Дмитрий, который считает себя трансгендером Дианой, ранил двух человек. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за тележки. Во время инцидента он был в женской одежде

Женщина и мужчина госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.